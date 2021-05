200 pakketbezorgers gecontroleerd, Tilburger (26) aangehouden

De politie heeft donderdag tijdens een grote verkeerscontrole in Berkel-Enschot tweehonderd postbezorgers en koeriers gecontroleerd. Dat gebeurde omdat de politie vermoedt dat koeriersbedrijven worden gebruikt door criminelen voor schimmige zaken.

Tijdens de verkeerscontrole tussen twee uur 's middags en elf uur 's avonds, wilde de politie informatie verzamelen over wie er in welke busjes en bestelauto's rijdt, maar ook over de technische staat van de voertuigen. "Opzet is ook om de chauffeurs uit de anonimiteit te halen. Het idee bestaat namelijk dat koeriersbedrijven worden gebruikt door criminelen voor ondermijnende activiteiten", verklaart de politie.