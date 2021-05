Gratis seizoenkaart bij NAC voor nieuwe chauffeurs

Steun van de supporters voor NAC in het Rat Verlegh Stadion (foto: Maric Media). vergroot

Een transportbedrijf uit Breda heeft een bijzondere manier bedacht om nieuwe chauffeurs te werven. Het zal vooral truckers met een geelzwart hart aanspreken, want wie zijn proeftijd doorkomt bij bij Nouwens Transport, krijgt een seizoenkaart bij NAC aangeboden. "Willem II-fans zijn ook welkom."

Paul Ruiter Geschreven door

"We hebben een chauffeurstekort en komen moeilijk aan nieuwe mensen", legt Jaap van Dam namens het bedrijf uit. "En we zijn fanatiek sponsor en supporter van NAC, dus hopen we via dat kanaal nieuwe mensen te bereiken."

Een wanhoopsactie, zo wil Van Dam het beslist niet noemen. "We proberen in onze werving het altijd net ietsje anders te doen. En we nemen alleen mensen aan die in de regio Breda wonen - in verband met flexibiliteit. En ja, die zijn al gauw fan van NAC."

Wie al een seizoenkaart heeft, krijgt het aanschafbedrag cadeau. En als je voor Willem II bent? "Dan ben je ook welkom, maar dat moet je niet op je sollicitatiegesprek vertellen", zegt Van Dam lachend.

"Nee, dat is een grapje hoor", voegt hij snel toe. "We hebben ook mensen uit Tilburg die bij ons werken. Als je geen seizoenkaart hoeft, dan lossen we het anders op - dan krijg je iets anders leuks. Daar passen we wel een (geelzwarte) mouw aan."

