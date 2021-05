Garagehouder verdacht van handel in gestolen onderdelen

De garagehouder wordt verdacht van handel in gestolen onderdelen (foto: Pexels). vergroot

De politie heeft donderdag vijf huizen en bedrijven doorzocht in een onderzoek naar diefstal en heling van auto's. In een loods en huis in Hoogerheide zijn verschillende voertuigen in beslag genomen.

Rebecca Seunis Geschreven door

De Zeeuwse garagehouder wordt verdacht van handel in gestolen auto-onderdelen. Er zijn ook nog garages en panden in Rilland en Krabbendijke (provincie Zeeland) doorzocht.

Er zijn onder andere een auto, twee motoren en enkele motorblokken in beslaggenomen. Naast ongeveer vijftien politiemensen deden ook opsporingsambtenaren van de Douane aan de actie mee. Zij namen een flinke hoeveelheid rode diesel in beslag. Nadat alle goederen verder zijn onderzocht, zullen de verdachten worden verhoord.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.