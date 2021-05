3000 mensen verwacht bij protestmars Eindhoven, gemeente geeft toestemming

Een eerder gehouden demonstratie in Eindhoven (foto: gemeente Eindhoven). vergroot

De gemeente Eindhoven heeft een protestmars onder de noemer Walk For Freedom goedgekeurd. Er is een vergunning verleend voor de manifestatie, die zondag tussen twee en vier uur 's middags gehouden wordt. Er worden zo'n drieduizend deelnemers verwacht.

In andere steden is de afgelopen maanden vaker een Walk For Freedom-demonstratie gehouden. Vooral mensen die tegen de coronamaatregelen zijn, komen hier op af. Ze prediken voor vrijheid, liefde en democratie. Het gaat om een 'dynamische' demonstratie, waarbij deelnemers door de stad wandelen. Start- en eindpunt is de parkeerplaats aan de Stationsweg in Eindhoven. De organisator zet onder meer een auto met aanhanger met daarop geluidsspeakers.

De manifestatie Walk for Freedom vraagt om een grote inzet van medewerkers vanuit politie en gemeente, laat burgemeester John Jorritsma in een brief weten. Eerder liep een demonstratie in Eindhoven tegen onder meer de avondklok uit op ongeregeldheden.

Om rellen zoals in januari te voorkomen, heeft Jorritsma voorwaarden gesteld aan de demonstratie. Zo moet de organisatie tenminste één eigen toezichthouder per 25 deelnemers inzetten. Deelnemers moeten altijd anderhalve meter afstand van elkaar houden en de stoet wordt geacht continu in beweging te blijven.

"De afgelopen maanden hebben we gezien dat het houden van manifestaties, het hanteren van de coronamaatregelen, en het handhaven van de openbare orde hand in hand kunnen gaan, maar ook dat het niet vanzelfsprekend is", stelt Jorritsma.

