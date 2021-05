Chelsea wint Champions League, denkt fan Maarten Knoops

Maarten Knoops is Chelsea-fan vergroot

Er zijn in Nederland niet veel Chelsea-fans, maar Maarten Knoops uit Liempde is er wel een. De club uit Londen speelt zaterdagavond de Champions League-finale tegen Manchester City. De 24-jarige Maarten Knoops heeft vertrouwen in een goede afloop.

Waarom ben je fan van Chelsea, een club die in de wereld niet veel vrienden heeft?

Ik ben ook al lang fanatiek PSV-supporter. In 2004 gingen Mateja Kezman en Arjen Robben van PSV naar Chelsea. Toen is mijn liefde ontstaan. Ik ging vaker kijken op televisie en ben toen ook naar Londen gegaan.

Wat betekent Chelsea voor jou?

In het verleden was het een club die door iedereen werd gehaat. Dat had alles te maken met het vele geld dat eigenaar Roman Abramovich uitgaf aan spelers. Ik vond het wel leuk dat iedereen die club haatte en dat die maar successen bleef behalen. John Terry, de centrale verdediger, is mijn Chelsea-favoriet aller tijden. Eigenlijk ben ik meegegroeid met hun successen en fan gebleven.

Kun je het Philips-stadion vergelijken met Stamford Bridge?

PSV heeft een mooi stadion midden in de stad en dat is bij Chelsea ook zo. Maar als je door de straten van Londen loopt naar Stamford Bridge dan is de atmosfeer bijna magisch. Echt next-level, prachtig.

Hoe ziet het er bij jou thuis uit?

Ik heb wel wat Chelsea-dingen staan ja. Bijvoorbeeld het shirt dat Chelsea droeg in 2012 toen de Champions League werd gewonnen. En ik heb een shirt uit mijn geboortejaar 1996. Dat kreeg ik gratis van een Chelsea-fan die aan het opruimen was.

Is dat tekenend voor de Chelsea familie?

In Nederland zijn we maar met een klein groepje dan ben je snel hecht. In Engeland en de rest van de wereld ligt het verder uit elkaar. Soms zijn er hele groepen tegen een bepaalde speler, maar nu bij de finale zijn we wel een echte familie.

Wat vind je van Manchester City de tegenstander in de finale?

City is een van de lastigste tegenstanders die je kunt hebben. Maar we hebben de laatste twee wedstrijden tegen hen gewonnen, voor de competitie en in de halve finale van de FA Cup. Hun coach Guardiola heeft er een handje van om in finales te ver door te gaan denken, hopelijk doet hij dat nu weer.

Hoe gaat Chelsea spelen?

Niet zoals in 2012 met de bus geparkeerd voor het doel. Wel zijn de verhoudingen zo dat wij het van de counter moeten hebben. City wil de bal hebben en kansen creëren. Wij spelen georganiseerd en moeten onze snelheid voorin gebruiken.

Wat wordt het?

We winnen in de verlenging met 2-1. En anders na penalty’s.

