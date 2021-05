Aanranding in park Dongen, politie op zoek naar verdachte met blauw shirt

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een vrouw is vrijdagmiddag aangerand in een parkje in de omgeving van de Kapucijnenstraat in Dongen. Dat gebeurde rond tien over half drie. De politie is op zoek naar een verdachte.

De politie wil eerst met het slachtoffer praten en kan nog weinig informatie prijsgeven over het voorval. Wel is er via Burgernet een signalement van de verdachte bekendgemaakt.

Het gaat om een blanke jongeman van ongeveer 25 jaar. Hij heeft donker kort haar en draagt een korte broek met daarop een fel blauw shirt met lange mouwen.

Politieteam Langstraat en team Zeden doen onderzoek naar de aanranding.

