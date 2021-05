Michael van Gerwen verliest na thriller en mist finale van Premier League

Michael van Gerwen (foto: Lawrence Lustig/PDC). vergroot

Michael van Gerwen is er niet in geslaagd om de finale van de Premier League te bereiken. De darter uit Vlijmen sloot de competitie nog af als nummer één, maar hij wist Jonny Clayton vrijdag niet te verslaan in de halve finale. De Welshmen, al vaker een angstgegner voor Van Gerwen, was met 10-8 te sterk.

"Dit kan ik alleen mezelf verwijten", sprak Van Gerwen na afloop voor de camera van RTL 7. "Ik voelde me heel prettig op het podium. Misschien wilde ik ook wel té graag. Dit is echt doodzonde, ik had veel meer van mezelf verwacht."

Van Gerwen, die voor de achtste keer als eerste was geëindigd in de reguliere competitie, stond de gehele partij 100 gemiddeld te gooien. Tegenstander Clayton was niet onder de indruk en hij stond ook prima te gooien.

Van Gerwen kwam op 1-0 voor via een mooie 108-finish. Maar Clayton gooide vervolgens 127 uit voor de 1-1. De Welshmen deelde in de vijfde leg een eerste tik uit toen hij Van Gerwen brak voor een 3-2 voorsprong. Het antwoord van Van Gerwen was uitstekend: hij brak direct terug met een 12-darter.

Pauze komt goed uit

Toch bleven beide mannen dicht bij elkaar in de buurt. Het was Clayton die een eerste gat wist te slaan, toen hij net voor de pauze op 6-4 voorsprong kwam. En die pauze leek Van Gerwen heel goed uit te komen. Na de korte break kwam 'Mighty Mike' binnen een mum van tijd terug tot 6-6 en daarna werd het zelfs 7-6 voor Van Gerwen, toen hij 88 uitgooide via de bullseye.

Van Gerwen voerde vervolgens de druk op, maar het lukte hem niet om Clayton opnieuw te breken. Daardoor stond het na 14 legs gelijk: 7-7. Voor de darter uit Vlijmen was het zaak om vervolgens zijn eigen legs te behouden, dan zou de buit binnen zijn.

Daar slaagde hij niet in. Het was juist Clayton die Van Gerwen wist te breken en op matchpoint kwam. En de Welshmen bleef uiterst koel in de laatste leg. Met een 121-finish zorgde Clayton ervoor dat hij ten koste van Van Gerwen naar de finale gaat. Voor Van Gerwen is het de eerste keer dat hij niet de finale van de Premier League haalt, nadat hij wel in de halve finale stond.

'Heel zuur'

Van Gerwen kon na afloop dan ook niet anders dan positief zijn over tegenstander Clayton. "Die jongen is in de vorm van zijn leven en heeft goed gegooid. Maar ik moet hem niet dat lekkere gevoel geven. Na de pauze had hij het moeilijk en bij die 7-6 voorsprong had ik door moeten pakken, maar dat is me niet gelukt. Dat is wel heel zuur, maar wat kan ik er nu nog aan doen?", sprak Van Gerwen.

Voor de nummer drie van de wereld zit er niets anders op dan weer terug te gaan naar het trainingsbord. "Ja, er is veel werk te doen. Maar wat ik de afgelopen tijd heb laten zien geeft me een goed gevoel. Ik ben op de goede weg."

