Terug naar kantoor: 'Wel aandacht voor looproutes, niet voor gevoelens'

Werkgevers houden te weinig rekening met de emoties van personeel, dat na een dik jaar thuiswerken weer terugkeert naar kantoor. Dat zegt organisatiedeskundige Dorine Smilde uit Nuenen. "Er is te weinig oog en oor voor wat mensen afgelopen jaar door corona allemaal hebben meegemaakt. En dat gaat leiden tot conflicten", voorspelt Smilde.

Nu de besmettingsaantallen dalen en het aantal gevaccineerden stijgt, kunnen we langzaam maar zeker weer terug naar kantoor of andere werkplek.

Veel bedrijven en instellingen willen gewoon de draad weer oppakken waar die een jaar geleden is blijven liggen. "Er is hooguit een plan voor routes en looprichtingen, maar we gaan vooral weer door met waar we mee bezig waren. En dat is niet goed", waarschuwt Smilde.

"Bijna iedereen heeft de ziekte van dichtbij meegemaakt of zelfs dierbaren verloren."

"Mensen hebben door het coronavirus traumatische ervaringen opgedaan. Er is zoveel gebeurd afgelopen jaar. Zeker hier in Brabant, waar het in Nederland begon. Bijna iedereen is tegen zichzelf opgelopen, heeft de ziekte van dichtbij meegemaakt of zelfs dierbaren verloren. Dus daarom is het juist zo belangrijk dat je als baas oor en oog hebt voor wat medewerkers allemaal hebben meegemaakt."

Bezielingsexpert Dorine Smilde.

Smilde ziet dat veel werkgevers die emotionele aandacht eigenlijk alleen maar zien als vertraging: "Maar het werkt juist andersom. De extra aandacht die je nu geeft, zorgt later juist voor versnelling omdat je als organisatie dichter bij elkaar komt. Zo krijg je veel meer bezieling als team, wat dan ook leidt tot betere resultaten."

"Veel mensen zullen ook gewend zijn geraakt aan de vrijheid die thuiswerken hun gegeven heeft."

Niet iedereen zal staan te popelen om terug te keren naar kantoor. Smilde: "Veel mensen zullen ook gewend zijn geraakt aan de vrijheid die thuiswerken hun gegeven heeft. Even tussendoor de hond uitlaten of de kinderen van school halen, dat zijn natuurlijk hele mooie verworvenheden."

Bezielingsexpert Smilde adviseert daarom dat werkgevers en medewerkers om de tafel gaan zitten om te bespreken hoe zij de terugkeer naar de werkvloer voor zich zien. "De baas moet ook hierin meer oor hebben voor de werknemer. Maak goede afspraken met elkaar. 'Top down management heeft zijn beste tijd wel gehad. Dat heeft deze crisis ook heel duidelijk gemaakt."

"Ik denk dat veel mensen weer uitkijken naar de koffieautomaat."

Smilde ziet ook lichtpunten bij de terugkeer naar kantoor: "Ik denk dat heel veel mensen weer uitkijken naar weer echt met elkaar in contact te treden. Dat is toch heel anders dan thuis via een internetverbinding, waarbij je na het overleg gelijk je laptop dichtklapt en weer alleen bent. Vooral dat informele contact is zo belangrijk. Bij de koffiemachine even dat contact met elkaar. Over hoe het met je gaat of hoe jij die vergadering vond."

En weer naar kantoor heeft volgens de organisatiedeskundige nog een voordeel: "Dan zie je weer waarvoor je het allemaal doet. Het grote plaatje. Je ziet weer de productie en de spullen die zijn gemaakt. Dan voel je je weer één met het bedrijf waar je voor werkt. Je voelt je dan weer opgenomen bij het bedrijf en bij de collega's."

