Brandende man rent door wijk in Eindhoven en overlijdt in het ziekenhuis

Een man is in het ziekenhuis overleden nadat hij vrijdagavond rond tien uur brandend door een woonwijk in Eindhoven rende. "Hij kwam uit een park en ging uiteindelijk smeulend een huis aan de Van Thienenlaan binnen", laten buurtbewoners weten. Korte tijd later kwam hij weer naar buiten en daar zakte hij in elkaar. Een wijkagent bevestigt dat de man in het ziekenhuis is overleden. Volgens de agent had de man zichzelf in brand gestoken.

Mensen die de man zagen, hebben zich over hem ontfermd en de hulpdiensten gewaarschuwd. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Getuigen werd slachtofferhulp aangeboden.

'Tachtig tot negentig procent verbrand'

De man zou voor tachtig tot negentig procent verbrand zijn. Vanwege het onderzoek zetten agenten vrijdagavond het park en de straat af. De politie meldde later dat er geen misdrijf in het spel was.

