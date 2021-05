Man lurkt aan lachgasballon en belt voortdurend onnodig 112

Een 28-jarige man uit Oosterhout is vrijdagnacht aangehouden omdat hij voortdurend het alarmnummer 112 belde terwijl er niets aan de hand was.

Nadat de man diverse keren onnodig 112 had, reden agenten diep in de nacht naar zijn huis in de wijk Oosterheide. Daar waarschuwden ze hem dat hij zou worden gearresteerd als hij hiermee doorging. Of die boodschap aankwam, is de vraag want de man zat tijdens het gesprek constant met een ballon gevuld met lachgas aan zijn mond.