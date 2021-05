Bijrijder trekt aan stuur van auto en veroorzaakt botsing in Breda

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 31-jarige man uit Breda is vrijdagnacht aangehouden na een botsing. Hij zat als bijrijder in een auto die rond kwart voor vier in de Stationslaan in Breda op een paal botste, nadat hij plotseling aan het stuur van de auto trok.

De vriendin van de man zat achter het stuur toen de man daar een ruk aan gaf.

Tijdens de hele rit al vervelend

Volgens de 22-jarige vrouw, die erg overstuur was, was de man tijdens de hele rit al vervelend. Hij had haar onder meer met zijn vuist en met zijn vlakke hand in haar gezicht geslagen Hij was boos geworden omdat zij hem thuis wilde afzetten.

Volgens haar was hij flink onder invloed van alcohol en lachgas.

Gezwollen oogkas

Na de aanrijding rende de man snel weg, maar agenten konden hem in de Doornboslaan alsnog aanhouden. Het gaat om een bekende van de politie. Hij is vastgezet.

De vrouw liep door de klappen een gezwollen oogkas op. Ze is nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hoefde niet naar een ziekenhuis.

