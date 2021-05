Fietsster lift mee met scooterrijder, valt hard en raakt ernstig gewond

Op de Opwettenseweg in Nuenen is een meisje op de fiets zaterdag ernstig gewond geraakt. Ze liftte volgens een ooggetuige mee met een scooterrijder en viel hard.

Volgens de ooggetuige was het slachtoffer eventjes slecht aanspreekbaar. Daarom werd in eerste instantie een traumaheli opgeroepen. Maar uiteindelijk werd die afgebeld en is ze met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.