Vrouw bont en blauw geslagen en uit auto gezet door ex-vriend

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 51-jarige vrouw is vrijdagavond in Kaatsheuvel bont en blauw geslagen door haar ex-vriend. De man is na een zoekactie in een huis in de Tilburgse wijk Goirke aangehouden.

Getuigen zagen hoe de vrouw rond kwart over zeven met een bebloed gezicht uit een rode auto werd gezet en dat de bestuurder daarna wegreed. Het slachtoffer vertelde dat de automobilist haar ex-vriend is en dat die haar had mishandeld. Daarop belden de getuigen de politie.

Ogen opgezwollen

Toen de agenten aankwamen, zat de vrouw met het bebloede gezicht op de grond bij een hotel aan de Horst. Ze is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht om zich daar te laten behandelen. Het gezicht van het slachtoffer was bont en blauw, haar ogen waren opgezwollen en ze heeft meerdere zwellingen. Pas rond middernacht kon ze het ziekenhuis verlaten.

De agenten vonden de verdachte in Tilburg, bij het huis van zijn huidige vriendin. Daar werd hij vervolgens aangehouden.

