Oma Luchtbuks heeft een kort lontje: 'Vraag maar aan het personeel hier'

Wachten op privacy instellingen... Luchtbuks Ria kreeg zaterdag van Barbara Scholten het eerste exemplaar van "Oma Luchtbuks' (foto: Tonnie Vossen) Kinderen van de Rijdende School kregen het boek mee naar huis (foto: Tonnie Vossen) Volgende Vorige vergroot 1/3 Luchtbuks Ria is 'Oma Luchtbuks' in nieuw kinderboek

'Luchtbuks Ria' had al een fotoboek van al haar schietprestaties op de Tilburgse kermis maar nu staat Ria van Dijk, want zo heet ze, ook model voor een kinderboek. De 100-jarige Tilburgse kreeg het boek ‘Oma Luchtbuks’ zaterdag overhandigd door de schrijfster, Barbara Scholten. “Ik las in de krant een berichtje over haar en wist meteen dat ik een boek over mevrouw Van Dijk wilde maken.”

Als Barbara een stukje voorleest waarin ‘Oma Luchtbuks’ aanlegt voor een schot, grinnikt Ria van Dijk. “Ja, zo doe je dat.” En meteen daarna vraagt ze: “Heb je zelf wel eens geschoten? Nee? Dat moet je echt een keer proberen.”

Bijna 101 is ‘Luchtbuks Ria’ en nog steeds is ze vol van het schieten. Net als de ‘Oma Luchtbuks’ uit het kinderboek zijn er voor haar geen geheimen aan het schieten met een luchtbuks. Maar anders dan de echte ‘Luchtbuks Ria’ maakt de oma uit het boek grote reizen. “En ik heb haar een sigaar gegeven'', zegt illustrator Els van Egeraat lachend. Els komt uit Bergen op Zoom voorzag het boek van tekeningen. En die maken Oma Luchtbuks nog stoerder dan ze al is. “Daarom gaf ik haar een sigaar in de mond. Ze is een wilde kleurrijke oma die er vanaf het dak van de bus lekker op los knalt."

"Ieder kind wil straks zo'n oma."

"Ik denk dat Ria straks de meest gewilde oma van Nederland is", zegt Barbara Scholten lachend. "Ieder kind wil straks zo'n oma hebben."

De 11-jarige Christiano heeft veel zin om het boek te gaan lezen. Hij zit op de kermisschool 'De Rijdende School' en kreeg samen met een paar andere leerlingen al een exemplaar mee naar huis. "Ik vind het leuk dat ik nu zelf bij deze oma ben geweest", zegt hij. De 9-jarige Lana gaat ook naar De Rijdende School en denkt dat het vooral een heel grappig boek is. "De voorkant ziet er heel gek uit, het is nogal een rommelboel".

"Oma Luchtbuks heeft een kort lontje."

Volgens Barbara Scholten moeten de lezers er rekening mee houden dat Oma Luchtbuks een kort lontje heeft. Die opmerking krijgt meteen bijval. Vanuit haar rolstoel levert Ria van Dijk gevat commentaar: "Kort lontje, ja dat klopt. Vraag maar aan het personeel dat bij mij gewerkt heeft." En daarmee hebben de twee oma's, behalve de passie voor de luchtbuks, toch nog meer gemeen.

Dat ze nu model staat voor een kinderboek vindt Ria 'geweldig'. "Het is echt voor de kinderen."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.