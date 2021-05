Deltavlieger stort neer kort nadat hij was opgestegen in Vlijmen

De gecrashte deltavlieger (foto: Bart Meesters/SQ Vision). vergroot

Bij een ongeluk in Vlijmen is een deltavlieger een paar meter nadat hij was opgestegen naar beneden gestort. De piloot is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bij een deltavlieger hangt de bestuurder in een harnas onder een grote vlieger. De piloot in Vlijmen werd omhoog getrokken met een lier. Dit gebeurde op een speciaal daarvoor bedoelde plaats aan de Vendreef.

Iets na vijf uur ging het mis en kreeg de politie de melding van het ongeluk binnen.

Verwondingen

De piloot is gewond geraakt, 'maar zijn verwondingen leken op het eerste gezicht mee te vallen', volgens een politiewoordvoerder. Hij is met een ambulance naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis gebracht

