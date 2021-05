Gewonde bij kop-staartbotsing in Boxmeer, bestuurster zat klem in auto

Foto: SK-Media/SQ Vision. vergroot

Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een kop-staartbotsing tussen twee auto's. Het ongeluk gebeurde op de Beugenseweg in Boxmeer. De bestuurster van de achterste auto zat klem in haar auto en is door de brandweer bevrijd.

De vrouw is daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. De weg was enige tijd afgesloten en het verkeer werd omgeleid. Waardoor beide auto's met elkaar in botsing kwamen is nog onduidelijk.

