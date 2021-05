Prachtige foto's van een mistige zomerochtend

De dag begint mooi in Brabant (foto: Ben Saanen). vergroot

Het mooie weer in Brabant brengt dit weekend ook mooie plaatjes met zich mee van een mistig ochtendzonnetje. Zaterdag tikten we voor de derde keer deze maand de 20 graden aan en zondag wordt het nog ietsje warmer. Er was voor de ochtend een enkele mistbank voorspeld en dat zien we terug in deze prachtige weerfoto's van Ben Saanen.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

(Foto: Ben Saanen). vergroot

