Automobilist ernstig gewond bij botsing in Nuenen, man aangehouden

Wachten op privacy instellingen... Het ongeluk gebeurde in de Smits van Oyenlaan in Nuenen (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Automobilist zwaargewond bij ongeluk in Nuenen

Een automobilist is zondagochtend ernstig gewond geraakt bij een botsing in de Smits van Oyenlaan in Nuenen. Het slachtoffer wilde de 80-kilometerweg vanuit een kleine zijstraat oversteken, toen hij werd geraakt door een andere automobilist, die daar reed.

"Het slachtoffer was na de klap niet meer aanspreekbaar", laat een ooggetuige weten.

Onder invloed

Vanwege de ernst van de situatie werden meerdere ambulances en een mobiel medisch team opgeroepen. De brandweer haalde de man uit zijn auto. Een hondje, dat ook in de auto zat, rende daarop in paniek weg. Korte tijd later werd het dier teruggevonden bij het huis van de man.

"De bestuurder van de andere betrokken auto maakte na het ongeluk een verwarde indruk", laat de ooggetuige weten. Hij zou mogelijk onder invloed zijn geweest en is aangehouden.

Wegafsluiting

De weg tussen Nuenen en Lieshout werd na het ongeluk in beiden richtingen afgesloten voor al het verkeer.

De auto's waarin de bestuurders zaten, raakten flink beschadigd bij de botsing (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.