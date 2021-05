Demonstratie Walk of Freedom rustig verlopen

Wachten op privacy instellingen... De demonstratie begon om twee uur (foto: Noël van Hooft). Foto: Noël van Hooft. Foto: Noël van Hooft. Foto: Noël van Hooft. Foto: Noël van Hooft. Foto: Noël van Hooft. Volgende Vorige vergroot 1/7 Walk of Freedom in Eindhoven.

De demonstratie Walk of Freedom in Eindhoven is zondagmiddag rustig verlopen. Volgens een telling van de gemeente waren het zo'n 750 mensen die meeliepen. Veel mensen liepen dicht op elkaar en knuffelden met elkaar. De ME was uit voorzorg aanwezig en in vrijwel iedere zijstraat stond politie. De demonstratie verliep zonder ongeregeldheden.

Marielle Bijlmakers & Ista van Galen Geschreven door

Om twee uur verzamelden de eerste demonstranten zich bij de Stationsweg, waar de wandeling begint en eindigt. De stoet begon met zo'n driehonderd mensen, maar dat werden er geleidelijk meer. De route door Eindhoven was afgezet met linten. De organisatie verklaarde te lopen 'voor vrijheid, liefde en democratie'. De demonstranten waren ook tegen de coronamaatregelen.

Met gele paraplu's, muziek en een groot spandoek waarop staat 'Ik strijd voor Vrijheid #KlaarmetRutte' vertrokken de demonstranten richting de Kanaaldijk. Niet iedereen hield zich tijdens de wandeling aan de anderhalve meter afstand en er werd veel geknuffeld.

"Ik doe hieraan mee omdat we in een democratie zitten waarin we niks te vertellen hebben. Het is een nepdemocratie", vindt een vrouw die met het spandoek rondliep. Ze is het niet eens met de coronamaatregelen. De versoepelingen vertrouwt ze niet helemaal: "Eén knip in de vingers en we kunnen de vrijheid weer kwijt zijn."

Een vrouw met een gele paraplu liep mee omdat ze staat voor liefde, vrijheid en knuffelen. "En omdat onze minister-president ons wil oplichten. Ik hoop dat het kabinet voor een tribunaal gaat komen", zei ze.

vergroot

Een man met een megafoon riep omstanders op om de tocht te filmen en de beelden op internet te verspreiden. "We zijn alle maatregelen zat omdat ze niet werken. We zitten al anderhalf jaar in een hopeloze toestand, voor niks." Hij sprak zich ook uit tegen de vaccinaties "Ik ga geen vaccin nemen. Ik ben geen proefkonijn!"

Een man die aan de route van de tocht woont, stond buiten te kijken naar de demonstranten. "Ik ben het niet met ze eens", vertelde hij. "Ik hoor bij de risicogroep en ben heel blij als andere mensen zich laten vaccineren. Dat helpt mij ook. Maar ja, als al deze mensen dat niet doen... Dan hoop ik dat ze allemaal corona krijgen en dan zijn ze ook allemaal immuun."

Rond drie uur liepen de demonstranten door het Stratumseind richting het Stadhuis. Vanuit daar liepen ze weer de stad in. De tocht stopte uiteindelijk rond vier uur weer op de Stationsweg.

"Het was een heel mooie tocht", vertelde een vrouw op rolschaatsen. "We gaan net zo lang door tot we deze planeet terug hebben."

De route van de 'dynamische' manifestatie door Eindhoven (bron: gemeente Eindhoven) vergroot

Burgemeester Jorritsma zei zaterdag al dat hij verwachtte dat de demonstratie rustig zou verlopen: "Maar we zijn op alles voorbereid."

De Walk of Freedom-beweging is geboren uit de club van Michel Reijinga, die sinds begin dit jaar opriep tot 'koffie drinken' op openbare plekken. Hij organiseert nu de protestwandelingen. Eerder vond de Walk of Freedom plaats in onder meer Den Bosch, Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. Barneveld was de enige plaats waar de wandeling voor de vrijheid onrustig verliep.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.