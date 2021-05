Eindhoven op alles voorbereid bij demonstratie Walk of Freedom

Een eerdere Walk of Freedom in Den Bosch (foto: ANP/Rob Engelaar). vergroot

Burgemeester Jorritsma verwacht zondagmiddag een rustige demonstratie van de Walk of Freedom in Eindhoven: "Maar we zijn op alles voorbereid." Eindhoven verwacht 300 tot 3000 demonstranten in de stad.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

"Tot nu toe heeft de Walk of Freedom een positief beeld", zegt Jorritsma. "Eerdere manifestaties liepen niet uit de hand, maar dit wordt wel de eerste manifestatie die niet stilstaat." Volgens de burgemeester moeten ze wel gaan lopen want hij weet niet waar hij zoveel deelnemers veilig op één plek kan laten samenkomen. Deelnemers moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Tegen coronamaatregelen

De demonstratie begint om twee uur en duurt tot vier uur. Het begint en eindigt aan de Stationsweg. De organisatie loopt voor vrijheid, liefde en democratie. Ze zijn tegen de coronamaatregelen.

In januari werd Eindhoven opgeschrikt door rellen met mensen die tegen de avondklok demonstreerden. Toen was de sfeer op voorhand al grimmig. Relschoppers vernielden toen een deel van de binnenstad en staken een auto in brand. Tientallen mensen werden opgepakt en worden nog steeds berecht.

Koffie drinken

De Walk of Freedom-beweging is geboren uit de club van Michel Reijinga, die sinds begin dit jaar opriep tot "koffie drinken" op openbare plekken. Hij organiseert nu de protestwandelingen. Eerder vond de Walk of Freedom plaats in onder meer Den Bosch, Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. Barneveld was de enige plaats waar de wandeling voor de vrijheid onrustig verliep.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.