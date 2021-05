Middelbare scholen mogen helemaal open, maar dat zien er veel niet zitten

Archieffoto. vergroot

Middelbare scholen mogen vanaf maandag weer volledig open, maar nog niet alle scholen zijn dit van plan. Uiterlijk 7 juni moeten ze volledig geopend zijn, maar ook dát doen niet alle scholen. CDA-Kamerlid René Peters uit Oss vindt dat demissionair onderwijsminister Arie Slob scholen moet verplichten om weer open te gaan.

De middelbare scholen sloten in december vanwege de stijgende coronabesmettingen. In maart mochten ze weer beperkt open en vanaf maandag mogen ze dus weer volledig open. Volgens onderwijsminister Arie Slob is dit verantwoord, vanwege de dalende coronacijfers. Leerlingen en leraren zouden twee keer per week een coronazelftest moeten doen.

Maar niet alle scholen vinden het volledig opengaan al verantwoord. Zo liet het Pius X-College in Bladel weten nog niet snel volledig open te gaan. Rector Maarten de Veth legt uit dat hij het nog niet verantwoord vindt. "De minister stelt dat het veilig is als 75 procent van de leerlingen twee keer per week een zelftest zou afnemen, en dat je dan gewoon kunt functioneren voor de klas. Maar ik durf te beweren dat we die 75 procent niet gaan halen. Daarnaast zien we dat nogal wat mensen niet gevaccineerd zijn. We willen heel graag alle leerlingen binnen de school, maar dit moet wel verantwoord gebeuren."

Weigeren open te gaan

Het Zwijsen College en het Fioretti College in Veghel lieten onlangs al weten te weigeren om op 7 juni weer helemaal open te gaan. "Ter bescherming van onze leerlingen, de gezinnen daaromheen en onze personeelsleden vinden wij niet verantwoord om nu massaal open te gaan", zo schreef het Zwijsen College in een statement.

Ook op social media lieten mensen weten niet blij te zijn met de verplichte openstelling van scholen op 7 juni. Met de hashtag #ikweiger spraken zowel ouders als docenten hun onvrede over het kabinetsbesluit uit.

CDA-Kamerlid René Peters vraagt demissionair onderwijsminister Arie Slob om een heldere verklaring, na allerlei berichten over scholen die niet willen openen. "Ik kreeg niet de indruk dat de opening van scholen een vrijblijvende aanbeveling was", zo schrijft het Osse Kamerlid op Twitter. "Openen is geen optie maar verplicht. Een helder statement van Arie Slob is nodig!"

Sommigen openen wel

Er zijn ook scholen die wel van plan zijn te openen. Zo liet de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), waar veel Brabantse middelbare scholen onder vallen, weten dat de meeste scholen in de loop van komende week waarschijnlijk volledig open zullen gaan. Hoeveel scholen maandag direct volledig opengaan, is niet duidelijk.

De vereniging zegt verder in een verklaring dat ze het kabinetsbesluit om alle middelbare volledig te openen vanaf 7 juni steunt. Maar ziet tegelijkertijd niemand tot het onmogelijke kan worden verplicht. Daarom laat de vereniging de keuze om wel of niet te openen aan de scholen zelf. "Ook nu blijft ons uitgangspunt dat de veiligheid en gezondheid van leerlingen én medewerkers voorop moeten blijven staan. Het is aan iedere schoolleider zelf welke uiteindelijke openstelling praktisch mogelijk is."

