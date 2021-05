Björn Koreman moet spreekbeurt houden voor olympische marathon

Het klinkt ongeloofwaardig, maar de zes Nederlandse marathonlopers die zich hebben gekwalificeerd voor de Olympisch Spelen moeten eerst een soort spreekbeurt houden om te bepalen welke drie ook echt naar Tokio mogen. Onder hen Björn Koreman uit Geertruidenberg. Hij schat zijn kansen in het Omroep Brabant radioprogramma de Zuidtribune positief in.

Hij denkt zelf dat hij er wel goed voor staat. Maar is dat genoeg om aan de belangrijkste wedstrijd van het jaar mee te mogen doen? "Ik heb een mailtje gekregen waar ze rekening mee houden. Je plek op de seizoensranglijst, je progressie, de omstandigheden tijdens je marathon. Het zijn allemaal factoren die meewegen en die volgens mij in mijn voordeel zijn", aldus Koreman.

Voor zover Koreman weet, wordt er geen rekenmodule losgelaten op de feiten die de atleten in hun spreekbeurt vertellen. "Het is daardoor lastig te zeggen hoe zwaar alles meeweegt, maar zo bepalen ze dat."

Mogelijke rechtszaken

Deze gang van zaken heeft niet de voorkeur, wat Koreman betreft: "Het is niet nodig. Als er van tevoren was gezegd dat de drie snelsten zouden gaan, dan was iedereen daarmee akkoord gegaan. Dit gaat altijd tot discussie leiden." Met daarbij een grote kans op een rechtszaak als de benadeelde atleten het er niet mee eens zijn. "Het is niet te hopen, maar de kans is wel redelijk aanwezig ja", denkt ook Koreman. "Ik hoop dat ze het voor de volgende Spelen anders doen."