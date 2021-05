Drugs gebruikende automobilist twee keer binnen dag gepakt

De Pastoor van Breughelstraat in Bosschenhoofd (foto: Google Streetview). vergroot

Op de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd is zondagochtend een Fransman aangehouden voor het overtreden van een rijverbod. Hij was zaterdagavond ook al gearresteerd door de Koninklijke Marechaussee vanwege rijden onder invloed van drugs en mocht daarom 24 uur niet rijden.

De politie zag de man zondag op de A58, ondanks zijn verbod, toch weer rijden. De 25-jarige man uit het Franse Villeneuve d'Asq werd daarom gearresteerd.

Van de Fransman werd een positieve speekseltest afgenomen. Nadat hij een verklaring had afgelegd en bloed bij hem was afgenomen, mocht hij het politiebureau met een proces-verbaal verlaten.

