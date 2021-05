Broeder Loek deelt zijn levenslessen: 'Niet altijd hollen, ook stilstaan'

Broeder Loek (foto: Tonnie Vossen) Broeder Loek. Volgende Vorige vergroot 1/2 Broeder Loek (foto: Tonnie Vossen)

Broeder Loek (77) bekent het maar meteen: hij heeft niet zoveel met podcasts. Sterker nog: hij moet de eerste nog horen. Dat de monnik van het Minderbroederklooster in Megen nu zelf aan het woord komt in een nieuwe podcastserie over het Brabantse kloosterleven ziet hij vooral als een mogelijkheid om mensen iets mee te geven waardoor ze geraakt worden. Zoals deze bijvoorbeeld: “Niet iedereen hoeft een Bill Gates te worden.”

Twee keer meldde Loek Bosch zich voor een leven in het klooster. De eerste keer was hij 20, maar na vier jaar liep hij ‘gillend’ weg. “Het was niks voor mij. Het was de tijd van vernieuwingen in de katholieke kerk en er was veel onrust.”

Hij maakte zijn studie theologie af, werd docent en later priester en was bijna 50 toen hij opnieuw intrad. “Daartussen zit een periode van heel veel nadenken, vooral tijdens drie lange voettochten die ik gemaakt heb.” Die wandeling en een reis naar Burkina Faso in West-Afrika brachten hem tot inzichten die hij graag deelt met wie er maar voor open staat.

“In Burkina Faso zag ik mensen die in onze ogen misschien heel arm waren, maar die vergeleken met ons rijk zijn omdat ze tijd en aandacht hebben voor elkaar. Wij lopen hier maar te hollen en te rennen, terwijl je af en toe ook stil moet staan.” Waarmee hij maar wil zeggen: rijkdom zit niet in materieel bezit, het gaat in het leven om andere waarden. “Ik had nooit tijd, mijn agenda zat altijd drie maanden vooruit vol. Ik miste de stilte en dat ontdekte ik daar.”

In ‘zijn’ klooster in Megen melden zich sinds kort weer de eerste gasten, na een jaar van afwezigheid vanwege coronamaatregelen. “Mensen komen hier om de druk van het leven te even te ontlopen. Ze worden opgenomen in het kloosterritme, gaan net als wij terug naar de eenvoud. Als ze dat willen, zijn wij er om mee te praten.”

Oscar Kocken deed dat voor de nieuwe zesdelige podcastserie ‘Kloosterleven’. Hij sluit de aflevering waarin Broeder Loek centraal staat af met de mededeling dat hij thuis in ieder geval even in de spiegel gaat kijken. Dat raadt Broeder Loek iedereen aan: “Niet als een pleidooi voor narcisme, maar leer van jezelf te houden. Kijk in de spiegel en zeg tegen jezelf: je bent een aardige vent. "

De podcastserie is vanaf maandag te beluisteren, onder andere via de website van Brabants Kloosterleven.

