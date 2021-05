Lichaam vermiste vrouw gevonden in de Dommel bij Valkenswaard

Wachten op privacy instellingen... Foto: Rico Vogels - SQ Vision. Foto: Rico Vogels - SQ Vision. Foto: Rico Vogels - SQ Vision. Foto: Rico Vogels - SQ Vision. Foto: Rico Vogels - SQ Vision. Foto: Rico Vogels - SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/7 Lichaam gevonden in de Dommel bij Valkenswaard

De politie heeft zondagmiddag in de Dommel bij de Voort in Valkenswaard het lichaam gevonden van de 45-jarige vrouw die al een week werd vermist. Mensen die daar aan het varen waren, zagen een lichaam in het water liggen en schakelden de politie in. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd.

"Nadat mensen een lichaam in de Dommel bij ons hadden gemeld, zijn we gaan kijken. Toen zagen we inderdaad een stoffelijk overschot liggen", zei de politie op zondag.

Er is geen sprake van een misdrijf. "De nabestaanden zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Wij wensen hen veel sterkte toe", meldt de politie op Twitter.

