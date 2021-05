Botsing na rijden door rood licht, busje raakt motorrijder

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision. vergroot

Een motorrijder is zondagavond in Tilburg in botsing gekomen met een busje. De motorrijder kwam vanaf de Dalemdreef en reed toen het verkeerslicht op groen stond de Burgemeester Letschertweg op. Op dat moment kwam er een busje door rood gereden.

Malini Witlox Geschreven door

Omstanders vertellen dat ze door het busje werden ingehaald, en dat de bestuurder erg hard reed. Een auto die voor de motorrijder reed kon het busje nog net ontwijken. De motorrijder raakte het busje aan de achterkant, daarbij kreeg de bus een lekke band.

Na de botsing belandde de motorrijder met een klap in de berm. Een ambulance heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie heeft getuigen gehoord en is een onderzoek gestart. Een rijbaan is afgesloten voor het verkeer.

