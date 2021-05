Wachten op privacy instellingen... Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Brand in huis Tilburg nadat 'iets brandbaars' door ruit wordt gegooid

In een huis aan de Scarlattistraat in Tilburg is zondagavond brand gesticht. Het raam van de woonkamer aan de voorkant van van het huis werd iets na elf uur vernield en er werd volgens de politie 'iets brandbaars' naar binnen gegooid. De brand die ontstond werd door de brandweer geblust. Twee bewoners ademden rook in.

Ze werden door medewerkers van de ambulance nagekeken. Een getuige heeft twee mensen zien wegrennen.

Er was iets na elf uur behoorlijk wat politie op de been in en rond het huis om onderzoek te doen. Er zouden camerabeelden zijn veiliggesteld. Voor zover bekend zijn er nog geen verdachten aangehouden.

