Molotovcocktail naar binnen gegooid in Tilburg, huis al eerder doelwit

In een huis aan de Scarlattistraat in Tilburg is zondagavond brand gesticht. Het raam van de woonkamer aan de voorkant van van het huis werd iets na elf uur vernield en er werd volgens de politie 'een soort van 'Molotovcocktail' naar binnen gegooid. Hierdoor ontstond brand in de woonkamer waar op dat moment twee zoons uit het gezin zaten. Ze raakten niet gewond, maar schrokken enorm.

Sandra Kagie Geschreven door

Er waren zondagavond in totaal vijf bewoners thuis. Een vrouw van vijftig en haar vier kinderen. Hun leeftijd is onbekend. De twee zoons die in de woonkamer zaten, zijn door medewerkers van de ambulance nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd.

De 50-jarige moeder heeft aangifte gedaan. Ze vertelde de politie dat zij in de woonkamer aan de tuinzijde was toen ze plotseling een harde knal hoorde vanuit het voorste gedeelte van de kamer. Daar zaten haar twee zoons.

Rook en vuur in woonkamer

Snel deed zij de schuifdeur tussen het voorste en achterste deel van de woonkamer open waarna de jongens de achterkamer in renden. De moeder zag rook en vuur in de woonkamer. Twee dochters die boven waren, kwamen naar beneden. Ze probeerden het vuur uit te maken, maar dat lukte pas toen de brandweer er was.

Getuigen hebben na de brandstichting twee jongens in de leeftijd van vijftien à twintig jaar zien wegrennen.

Vorig jaar twee bakstenen door ruit

De politie bevestigt dat er vorig jaar aan de voorkant van hetzelfde huis twee bakstenen door de ruit werden gegooid. "In het onderzoek naar wat er zondagavond is gebeurd, wordt ook dit meegenomen", geeft een woordvoerder aan.

Er was zondag iets na elf uur behoorlijk wat politie op de been in en rond het huis om onderzoek te doen. Er zouden camerabeelden zijn veiliggesteld, maar er is nog niemand aangehouden.

