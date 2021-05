Bewoner (38) gewond bij steekpartij in huis in Waalwijk

Wachten op privacy instellingen... Foto: Iwan van Dun / SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Man gewond bij steekpartij in huis in Waalwijk

Bij een steekpartij in een huis aan de Van Renesse van Baarstraat in Waalwijk is maandagmorgen rond tien over zes een man van 38 jaar gewond geraakt. Het slachtoffer, de bewoner van het huis, liep volgens de politie enkele oppervlakkige steekwonden op. Hij is voor onderzoek met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer vertelde tegen de politie dat twee mannen zijn huis waren binnengekomen. Eén van hen viel hem met een mes aan. Ook zou hij zijn geslagen.

De politie is maandagmorgen in de omgeving van de Van Renesse van Baarstraat op zoek geweest naar de dader. Dit nog zonder resultaat.

