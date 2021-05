Wachten op privacy instellingen... Foto: Iwan van Dun / SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Man gewond bij steekpartij in huis in Waalwijk

Bij een steekpartij in een huis aan de Van Renesse van Baarstraat in Waalwijk is maandagmorgen rond kwart over zes een man gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Sandra Kagie Geschreven door

De politie is maandagmorgen in de omgeving van de Van Renesse van Baarstraat op zoek naar de dader.

Over de aanleiding voor de steekpartij is nog niks bekend.

Foto: Iwan van Dun / SQ Vision. vergroot

