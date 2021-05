Man valt van dak in Wagenberg, zwaargewond naar ziekenhuis

Wachten op privacy instellingen... Een traumahelikopter kwam ter plaatse (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Een man is maandagmorgen van een dak van een huis in Wagenberg gevallen. Hij raakte hierbij zwaargewond.

Een man is maandagmorgen van een dak van een huis in Wagenberg gevallen. Hij raakte hierbij zwaargewond. Het slachtoffer is met spoed door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens getuigen was de man bezig met inspectie van een dakkapel van het huis aan de Hofstad. Door nog onbekende oorzaak viel hij naar beneden.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse. Een trauma-arts is met de ambulance meegereden naar het ziekenhuis.

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision vergroot

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision vergroot

