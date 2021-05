Middelbare scholen mogen weer helemaal open: lachend naar wiskundeles

Wachten op privacy instellingen... Het Van Maerlantlyceum in Eindhoven ging vanochtend weer helemaal open. Volgende Vorige vergroot 1/2 Vrolijke gezichten deze maandagochtend op het Van Maerlantlyceum in Eindhoven. De school is voor het eerst in zes maanden weer volledig open.

Vrolijke gezichten deze maandagochtend op het Van Maerlantlyceum in Eindhoven. De school is voor het eerst in zes maanden weer volledig open. Ook Bodi uit 5 vwo komt met een lach op zijn gezicht de school binnen. "Eindelijk weer met iedereen bijpraten. Dat gaat heel leuk worden", zegt hij.

Bodi zit in 5 vwo en is blij dat hij na zes maanden ál zijn klasgenoten weer ziet. Ook al is het voor een les wiskunde die als eerste op het programma staat.

Ook Tess is blij weer op school te zijn. Het thuiszitten was ze wel een beetje beu. Ze heeft meteen een vertrouwd gevoel. Net als Bodi zit ze in 5 vwo. "Nu eerst even gezellig bijkletsen", zegt ze. "Maar ik denk dat we daarna zeker ook weer aan de slag zullen gaan." Ze wil nog even een eindsprint maken richting de laatste proefwerkweek en dan moet het volgens haar goed komen dit jaar.

Het Van Maerlantlyceum heeft er maandag voor gekozen weer helemaal open te gaan. Dit onder het motto: #wijdoenwelmee. Maar dat geldt niet voor alle scholen. Deze week hebben scholen namelijk nog de keuze. Vanaf volgende week maandag zijn ze verplicht om weer volledig open te gaan.

"Even dat laatste zetje richting de toetsweek."

Rector Emmeken van der Heijden van het Van Maerlantlyceum heeft niet getwijfeld. "Zeker op deze leeftijd leer je niet alleen van je docent, maar je leert ook heel veel van elkaar", stelt ze. Dat de school nu tot de laatste toetsweek nog vier weken open is, noemt ze daarom 'heel belangrijk'.

Sommigen leerlingen krijgen hierdoor volgens haar ook nog net 'even dat laatste zetje' richting die laatste toetsweek. Angst voor toenemende besmettingen onder docenten is er volgens haar ook. "Zoals dat in heel de maatschappij geldt", geeft ze aan. Maar toch heeft dit haar er niet van weerhouden om de school vandaag helemaal te openen.

Maikel van der Steen, docent klassieke talen op het Van Maerlantlyceum, denkt dat het voor veel leerlingen beter is weer gewoon les te krijgen. Het hybride onderwijs - waarbij de helft van de klas de lessen online volgde, terwijl de andere helft van de leerlingen gewoon in de klas zat - maakte het volgens hem voor sommigen lastig.

"Het voelt als een nieuwe start."

Daarnaast benadrukt ook hij vooral het belang van het sociale aspect: "Maandag na het weekend even slap ouwehoeren over hoe het weekend was, gaat toch het beste als je weer gewoon samen in een lokaal zit. Het voelt als een nieuwe start", zegt hij.

Dat er collega's zijn die zich zorgen maken over een toename van het aantal besmettingen, snapt hij. "Zeker wanneer je een kwetsbare gezondheid hebt of wanneer je nog niet gevaccineerd bent", legt hij uit. Maar zelf maakt hij zich hierover niet zo'n zorgen. Met een lach van oor tot oor staat hij dan ook tot wachten op de leerlingen voor zijn eerste les.

