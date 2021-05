Wachten op privacy instellingen... Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto schept fietser in Tilburg

Een fietser is maandagmorgen geschept door een auto in Tilburg. Met een klap belandde de fietser op de voorruit van de auto. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Rond tien uur ging het mis op de Burgemeester Brokxlaan. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.

Agenten hebben de automobiliste verhoord. Een deel van de weg werd tijdelijk afgesloten.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.