Eerste kuiken van arendkoppel live voor de webcam geboren in Biesbosch

Wachten op privacy instellingen... Het visarendkuiken met de moeder (foto: Vogelbescherming). Volgende Vorige vergroot 1/2 Het kuiken en het visarendstel.

Het was dit seizoen een primeur: natuurliefhebbers konden dankzij een webcam meekijken naar het visarendnest in de Biesbosch. Als kers op de taart, werd er al snel gebroed door het verliefde arendkoppel. Maandagochtend is het eerste kuiken geboren en dat was live te zien.

Rebecca Seunis Geschreven door

Feest voor de boswachters van de Biesbosch maandagochtend. "Dit is heel bijzonder. Het is voor het eerst in de Benelux dat mensen live konden meekijken met de geboorte van een visarend", vertelt boswachter Harm Blom.

"Ik zag ineens een klein, hulpeloos donsje."

Toch heeft Blom zelf het moment suprême gemist. "Ik zat al dagen veel te kijken. Gisteren merkte ik dat het vrouwtje heel vaak met haar snavel naar haar buik keek. Ik denk dat ze het kuiken hoorde en met de snavel het eierschaaltje aal het doorprikken was. Dat proces duurt namelijk een dag of twee. Het kuiken is vanochtend om vier minuten over acht geboren. Ik heb het net gemist, maar zag daarna ineens een klein hulpeloos donsje in het nest."

Moeder visarend heeft nog wat werk. In totaal gaat het namelijk om drie kuikens. "De andere twee verwachten we binnen een paar dagen." Wie dat wil zien, kan meekijken via deze link van de Vogelbescherming. Kort na de geboorte van het kuiken, keken ongeveer driehonderd mensen naar de livestream.

"Het is heel bijzonder dat het broedpaar hun eieren heeft kunnen beschermen tijdens dit koude voorjaar tegen de kou en sneeuw", zegt de boswachter. Het eerste kuiken lijkt het heel goed te maken. De kersverse ouders zijn al druk in de weer met het verzorgen en voeren van het kleintje.

Het arendkoppel met hun kuiken (beeld: vogelbescherming). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.