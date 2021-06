Klusjesman Nicky H. maakte recent nog slachtoffers: Linda verloor 1450 euro

De klusjesman maakte al veel slachtoffers. vergroot

Hoewel de fraudeur Nicky H. in september vorig jaar al werd ontmaskerd in het programma Opgelicht?! maakte hij zeer recent nog nieuwe slachtoffers. Linda en haar man zeggen dat ze twee weken geleden nog zijn opgelicht door de inmiddels gearresteerde klusjesman.

Rebecca Seunis

Via Facebook kwam het echtpaar in contact met de klusjesman, die zichzelf natuurlijk een andere naam had aangemeten. Hij had een eigen website, ook weer met een andere naam en professioneel ogende foto’s van zijn schilderwerk, die gejat blijken van websites van andere schilders.

"Ik werd gek van hem omdat hij de hele dag appte en belde."

Linda en haar man zijn bezig met een verbouwing en vroegen of hij tijd had voor een klus. Toevallig was er net een klus uitgevallen, had de man gezegd. Hij kon daarom al snel beginnen met het schilderen van binnen en buiten.

De hele klus zou 2100 euro kosten. “Maar hij wilde wel een aanbetaling. Eerst ging het om een gedeelte. Daarna wilde hij ook nog een aanbetaling voor het schilderwerk binnen. Daarna was er weer iets anders waardoor hij meer geld nodig had.”

Het stel maakte 1450 euro over. Daarna begon de ellende. “Ik werd gek van hem omdat hij me de hele dag appte en belde. Ik had er gewoon een dagtaak aan. Toen vroeg hij nog een keer om geld en zei ik: 'Nee, nu kom je maar eerst schilderen'. Toen hij niet kwam opdagen, begon het stel op internet te speuren en herkenden ze oplichter Nicky H. in het televisieprogramma van vorig jaar.

"Ik stond te trillen op mijn benen."

Daarna eiste het stel zijn geld terug. “Ik heb een heftige discussie met hem aan de telefoon gehad. Hij werd heel kwaad en heeft me geblokkeerd. Mijn man heeft hem geprobeerd te appen en te bellen en iedere keer maakte hij een nieuwe belofte. Daarna blokkeerde hij ook mijn man.”

Het stel kan mogelijk naar de 1450 euro fluiten. Toch zijn ze blij dat hij nu in ieder geval is opgepakt. “Ik stond te trillen op mijn benen toen ik het hoorde.”

69 slachtoffers

Nicky H. uit Waalwijk werd maandagochtend opgepakt. Hij maakte zeker 69 slachtoffers en lichtte die voor meer dan 70.000 euro op door aanbetalingen te vragen maar geen werk te leveren.

De vrouw die wij hebben gesproken, heet niet echt Linda. Haar echte naam is wel bekend bij de redactie. Ze komt graag met andere gedupeerden in contact. Zij kunnen zich melden via [email protected].

