Motorrijder zwaargewond bij ongeluk op de A4, snelweg deels afgesloten

Foto: Christian Traets/SQ Vision vergroot

Een motorrijder is maandagmiddag op de A4 bij Bergen op Zoom zwaargewond geraakt bij een ongeluk. Vermoedelijk is de motorrijder bij de op- en afrit tegen een busje gereden. De A4 is deels afgesloten.

Een traumahelikopter kwam naar de plek van het ongeluk. De motorrijder is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is tijdelijk afgesloten vanwege het ongeluk. De politie doet onderzoek.

(foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

Foto: Raoul Cartens vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.