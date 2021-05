Explosie bij ELI Play op industrieterrein in Boxtel: drie gewonden

vergroot

Bij een explosie in het op een bedrijventerrein aan de Korenmolen in Boxtel zijn maandagmiddag drie mensen gewond geraakt. Zeker één iemand is zwaargewond geraakt, twee anderen moesten ook met brandwonden naar het ziekenhuis.

Tijdens werkzaamheden is het pand van ELI Play, een producent van indoortoestellen, een gasfles ontploft. Hierdoor ontstond een korte felle brand. De brandweer heeft deze snel geblust.

Traumahelikopter opgeroepen

Iets over halftwee kwam de eerste melding binnen bij de brandweer. Twee blusvoertuigen, diverse ambulances en ook een traumahelikopter zijn ter plekke gekomen.

Naast de drie gewonden zijn meerdere mensen in toegesnelde ambulances nagekeken. Onder meer hun gehoor is gecheckt omdat de ontploffing een harde knal zou zijn geweest. De nabije omgeving werd tijdelijk afgezet.

Onderzoek Inspectie SZW

De Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie doet onderzoek. Dat meldt de politie.

