Vrouw verkracht na discotheekbezoek, mannen uit Eindhoven gezocht

Twee mannen, vermoedelijk afkomstig uit Eindhoven worden gezocht voor de verkrachting van een 19-jarige vrouw. Die vond plaats in december 2019 in het Belgische Hasselt. Bureau Brabant liet maandagavond camerabeelden zien van de verdachte mannen.

De twee worden al geruime tijd gezocht door de Belgische politie. Omdat het vermoeden bestaat de ze uit Eindhoven komen, wordt nu ook in Nederland aandacht gevraagd voor de zaak.

De 19-jarige vrouw werd verkracht nadat ze een discotheek in Hasselt had bezocht. Op camerabeelden is te zien hoe de vrouw samen met een van de mannen naar buiten liep. De tweede verdachte staat ook op beeld.