Weekend quarantaine voor niks: vrouw van Dirk kreeg verkeerde testuitslag

Ongeveer 250 mensen die zich tussen 27 en 30 mei lieten testen bij testlocaties in Bergen op Zoom en Goes, hebben een onterechte positieve uitslag gekregen. Een van hen was de vrouw van Dirk van de Burgt uit Bergen op Zoom.

Vrijdagmorgen kreeg de vrouw van Dirk lichte klachten. Ze liet zich daarom testen bij de testlocatie in Bergen op Zoom. De uitslag was positief.

"Vooral onze dochter schrok enorm."

"Iedereen moest dus in quarantaine", vertelt Dirk. Hij heeft met zijn vrouw twee kinderen: een dochter van 7 en een zoon van 4. Die moesten in allerijl van school worden gehaald. "Vooral onze dochter schrok enorm. En dat raakt je." Dirk liet zijn kinderen ook testen en ondertussen zat zijn vrouw in quarantaine op de slaapkamer.

Het laboratorium van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes beoordeelt de coronatesten die afgenomen worden op de testlocaties in Bergen op Zoom en Goes. Door een aanpassing in het laboratoriumsysteem werden de testwaardes van ongeveer 250 mensen verkeerd doorgegeven aan het landelijke systeem. Die fout werd maandag ontdekt. Om die reden hing de GGD maandag aan de lijn bij de vrouw van Dirk.

"We waren verbijsterd."

"We waren verbijsterd", zegt hij. "Ik snap dat er menselijke fouten gemaakt worden, maar er moet toch ergens een controle zijn als ze zo’n aanpassing doen?", vraagt hij zich af.

Het ziekenhuis in Goes laat in een verklaring weten 'het heel vervelend te vinden dat deze mensen onterecht een positieve uitslag hebben gehad'.

