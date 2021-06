Coronanieuws: asielzoekers met medische indicatie krijgen vaccinatie

Archieffoto vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

217 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

396 nieuwe besmettingen in Brabant, dalende trend zet door.

08.54 Geen vliegverboden meer Vanaf 1 juni geldt voor alle reizigers uit landen met een zeer hoog COVID-19-risico een quarantaineplicht en een verplichte negatieve NAAT(PCR)-testuitslag. Ook moeten zij een quarantaineverklaring bij zich hebben. Reizigers uit landen waar zorgwekkende virusvarianten voorkomen, moeten daar bovenop bij vertrek een negatieve sneltest laten zien. Met deze combinatie van maatregelen zal het kabinet op basis van het OMT-advies de vliegverboden, die lopen tot 1 juni, niet verlengen. Meer info staat op de site van de Rijksoverheid.

08.47 Weer meer stageplekken Door de versoepelingen van de coronamaatregelen in het bedrijfsleven neemt het tekort aan stageplekken voor mbo'ers steeds verder af. De stage- en leerbaantekorten zijn sinds de piek eind januari met meer dan 10.000 teruggelopen, aldus Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

08.44 Wachten op die prik Welk jaartal is er nu aan de beurt om geprikt te worden? Het is de vraag die veel mensen bezighoudt. Zo ook Linda, op Twitter.

08.41 We blijven graag in NL vandaag Zeven op de tien Nederlanders willen op vakantie dit jaar. En van de Nederlanders met vakantieplannen heeft bijna 40 procent de intentie om in eigen land te blijven, meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) in zijn vakantiemonitor.

08.06 Kaartverkoop Van Abbemuseum gestart De online kaartverkoop voor het Van Abbemuseum is vandaag gestart. Aanstaande zaterdag mag het museum vanwege de versoepelingen de deuren weer opengooien. Maar voorlopig moeten bezoekers wel vooraf reserveren.



06.16 Weer wat meer stageplekken voor mbo'ers De stage- en leerbaantekorten voor mbo-studenten zijn, sinds de piek eind januari, volgens de nieuwste cijfers met ruim 10.000 plekken teruggelopen. Dat schrijft het AD op basis van cijfers van de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Toch hebben nog lang niet alle mbo'ers die dat willen een stageplek. Volgens het SBB zijn momenteel 12.209 van de in totaal ruim 507.000 mbo-studenten op zoek naar een geschikte stage of leerbaan. Begin dit jaar waren dat er nog 22.687.

06.14 Asielzoekers met medische indicatie geprikt Asielzoekers met een medische indicatie die tussen de 18 en 60 jaar oud zijn, worden vanaf dinsdag geprikt met het Moderna-vaccin. De GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) gaat in samenwerking met de regionale GGD'en en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de groep van ongeveer 1500 mensen vaccineren. Dinsdag begint ook een proef op drie COA-locaties om asielzoekers die geen medische indicatie hebben te vaccineren. Vanaf half juni krijgt de hele groep, in totaal ongeveer 19.000 mensen, het Janssen-vaccin.

06.13 Opnieuw groot omzetverlies in reisbranche

De Nederlandse reisbranche kampte in de eerste drie maanden van het jaar opnieuw met een fors omzetverlies, omdat de overheid reizen naar het buitenland afraadde vanwege de coronapandemie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging het om het vijfde kwartaal op rij waarin de touroperators en reisbureaus hun opbrengsten flink zagen terugvallen.

