Coronanieuws: 'Prijs mondkapjes Van Lienden was binnen marge'

Vlak na het begin van de coronapandemie was wereldwijd een grote schaarste in vooral mondmaskers. Van Lienden had publiekelijk aangekondigd dat hij zich belangeloos sterk zou maken die in te kopen. Het initiatief verliep aanvankelijk via de non-profitorganisatie Hulptroepen Alliantie (HA). Inmiddels is ophef ontstaan, omdat Van Lienden via een snel opgericht bedrijfje Relief Goods Alliance (RGA) miljoenen winst heeft gemaakt op de levering. De overheid betaalde ruim 100 miljoen euro voor de mondkapjes.