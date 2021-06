Eindexamen Brabantkunde: test hier hoeveel jij weet van onze provincie

Eindexamen Fries? Dat kunnen wij ook! Op de laatste dag van de eindexamens trakteren wij je op een extra onverwacht SO: het eindexamen Brabantkunde.

Voor havo- en vwo-scholieren is het dinsdag de laatste dag van de eindexamens. Op het menu staan alleen maar talen: naast Fries, zijn dat Russisch, Turks, Spaans en Arabisch. Voor wie dat allemaal te hoog gegrepen is, bieden wij een alternatief examen aan, helemaal in Brabant-stijl.