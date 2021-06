Man met vals rijbewijs én paspoort aangehouden, moet nog de cel in

Foto: Politie vergroot

Op de Tramsingel in Breda is maandagavond een 34-jarige man opgepakt met een vals rijbewijs én een nep-paspoort. De man, een Venezolaan, bleek ook nog 5 jaar celstraf in Spanje tegoed te hebben.

De man reed rond zeven uur 's avonds op een motorscooter op de Tramsingel. Een agent liet hem stoppen en vroeg om z'n paspoort. Hij vermoedde dat het een vervalsing was, net als zijn Venezolaanse paspoort. Een expert van de Marechaussee bevestigde dat vermoeden.

Op het bureau bleek dat de man internationaal gesignaleerd stond en nog een celstraf van 5 jaar in Spanje moet uitzitten. Hij wordt uitgeleverd aan dat land.

