Frans gleed uit en viel in de gierput: 'Nu is het gebeurd, dacht ik'

Dochter Ilse en vader Frans als VIP op de middenstip

Als iemand in een gierput valt op de boerderij, dan is het gebeurd. Deze waarschuwing hoor je regelmatig op het platteland. De mestgassen zorgen in Nederland voor drie dodelijke slachtoffers per jaar. Toch kan Frans van den Hurk uit Lieshout het navertellen dankzij zijn dochter Ilse. Beiden werden daarom uitgenodigd voor het VIP-diner in het Philips Stadion.

Nicole Melchers & Bart Geurts

Het overkwam Frans vier weken geleden. Hij ging een kijkje nemen bij de gierput omdat die overliep met schuim. Zijn 26-jarige dochter ging met hem mee omdat zij de verhalen ook kent en daardoor altijd extra op haar hoede is.

Frans tilde de klep van de gierput omhoog, maar gleed daarna uit en viel in de 2,5 meter diepe gierput. "Een seconde of twee dacht ik: nu is het gebeurd." Gelukkig was zijn dochter zo alert dat ze hem nog kon vastpakken en uit de gierput kon trekken.

Omdat dit zomaar heel anders had kunnen aflopen, zijn zij uitgekozen om te komen dineren in het Philips Stadion. Via Omroep Brabant Radio kon iedereen iemand opgeven voor een luxe diner 'VIP op de middenstip' in het Phillips Stadion. Uit alle aanmeldingen werden 11 winnaars gekozen met een bijzonder verhaal.

Zo maakten we ook kennis met Bram. Bram is uitvaartondernemer en heeft het in coronatijd enorm druk gehad. Zijn beste vriend is fan van PSV en Bram verheugde zich op een avondje uit. Een unieke manier om iemand in het zonnetje te zetten.

Radiopresentatoren Christel, Jordy, Daisy, Koen, Hubert, Ronny en Eefke staken de handen uit de mouwen om alle winnaars in de watten te leggen.

