Op deze Brabantse wegen werden de meeste automobilisten geflitst

Gaat je hartslag ook omhoog als je een envelop van het Centraal Justitieel Incassobureau op de deurmat ziet liggen? Dan ben je in goed gezelschap, want iedere maand worden er tienduizenden mensen verrast. In Brabant spande de flitspaal op de John F. Kennedylaan in Eindhoven met 6403 boetes de kroon.

In de eerste vier maanden van dit jaar werden in Nederland maar liefst 764.000 flitsboetes uitgedeeld voor te hard of door het rood rijden. In dezelfde periode van vorig jaar waren dat er 180.000 meer. Door de coronamaatregelen was er dit jaar minder verkeer op de weg.

Deze vijf Brabantse wegen tellen de meeste flitsboetes:

John F. Kennedylaan in Eindhoven: 6403 boetes - allemaal voor te hard rijden. Eindhovenseweg in Waalre: 5290 boetes – alle boetes voor te hard rijden. Europaweg in Helmond: 4068 boetes - 3933 voor de te hard rijden en 135 voor door rood rijden. Ringbaan-Oost in Tilburg: 3939 boetes – 3869 voor te hard rijden en 70 boetes voor door het rode licht rijden. Eindhovenseweg in Waalre (tweede flitspaal): 3856 boetes - 3810 voor te hard rijden en 46 voor door rood rijden.

Runner up: Bosscheweg in Boxtel: 3731 boetes – alle boetes voor te hard rijden

