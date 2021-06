Drugslab gevonden in Werkendam: 'Drie gasten onder schot ingerekend'

Drie mannen werden opgepakt in de omgeving (foto: Jurgen versteeg/ SQ Vision). vergroot

De politie heeft in een loods de Beatrixhaven in Werkendam een drugslab gevonden. Drie mannen zijn aangehouden in de omgeving van de loods.

Op Twitter schrijft een ooggetuige dat op de pier bij de autosteiger 'drie gasten' onder schot werden ingerekend. Weer een ander heeft het over een enorme politiemacht die op de been is.

Het is nog onduidelijk wat er in het lab geproduceerd werd en hoe groot het is. De recherche en experts op gebied van ontmanteling werden opgetrommeld en kwamen naar de haven.

Aanvankelijk werd het hele industrieterrein afgesloten. Later werd dat gebied verkleind tot alleen de straat waar de loods staat.

Het drugslab werd gevonden in een loods (foto: Jurgen Versteeg/ SQ Vision). vergroot

Het onderzoek is in volle gang (foto: Jurgen Versteeg). vergroot

