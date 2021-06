Gakpo moet geduld hebben bij Oranje: ‘Positief voor zijn ontwikkeling’

Cody Gakpo in duel met Bosschenaar Patrick van Aanholt (foto: ANP). vergroot

Hij droomt al een tijdje van zijn debuut in Oranje en toen hij werd geselecteerd voor de EK-selectie van bondscoach Frank de Boer kwam die droom heel dichtbij. Maar Cody Gakpo moet nog even geduld hebben bij Oranje.

Job Willemse Geschreven door

Tijdens de oefenwedstrijden met Schotland en Georgië kwam Gakpo niet binnen de lijnen. Sterker nog: tegen Georgië zat hij niet eens bij de wedstrijdselectie. Ook zondag, wanneer het Nederlands elftal begint aan het EK, zal de kans op een bijdrage van Gakpo binnen de lijnen niet bijster groot zijn.

En dat heeft vooral met het systeem te maken dat Oranje wil gaan spelen, denkt Gakpo’s oud-jeugdtrainer Twan Scheepers. “5-3-2 is niet per definitie het systeem waarin Gakpo zich echt kan etaleren. Hij kan wel renderen in dat systeem, maar op dit moment zijn er bij Oranje spelers die beter passen in dat systeem. Ik vind Gakpo in een 4-3-3 formatie zeer sterk vanaf de linkerflank. En dit jaar heeft hij onder Schmidt laten zien dat hij als halve tien ook als verbindingsspeler kan fungeren. Maar mede door het systeem en de concurrentie, is de rol van Gakpo tot nu toe klein bij Oranje.”

"Hij doet gewoon z'n ding. Niets van poespas, maar gewoon lekker voetballen."

Scheepers was trots toen zo’n twee weken geleden bekend werd dat Gakpo bij de EK-selectie van Oranje zat. Hij kent Gakpo al jaren en trainde hem meerdere jaren in de jeugd van PSV en bouwde zo een goede band op met de 21-jarige Eindhovenaar.

“Hij verdient de selectie echt. Als mens en als voetballer”, vervolgt Scheepers. “Zonder alle andere spelers met wie ik heb samengewerkt tekort te doen, maar de band die ik met Gakpo heb is speciaal. We hebben nog steeds wekelijks contact. Ik ben in ieder geval hartstikke trots.”

Gakpo, zoon van een vader uit Togo en een Nederlandse moeder, speelt al sinds de F-jeugd bij PSV. Naast het uiteindelijke doel om door te breken in Eindhoven, heeft Gakpo ook altijd de droom gehad om voor het Nederlands elftal uit te komen. Ook de familie van Gakpo leefde altijd met hem mee. De broers van Gakpo waren bijvoorbeeld door het dolle heen toen de PSV’er bij de definitieve selectie van bondscoach Frank de Boer zat.

"Hij werkt nu alleen maar harder om de komende tijd dichter bij de basiself te komen."

Die uitverkiezing heeft Gakpo te danken aan zijn goede seizoen bij PSV. Het was het eerste jaar waarin Gakpo een bepalende rol op zich nam. Dat was in de jeugd altijd wel anders. Het ging vaak over andere namen, andere talenten. De naam Gakpo viel niet vaak, maar de aanvaller ontwikkelde zich gestaag in de luwte.

“Hij deed gewoon zijn ding”, zegt Scheepers. “Niets van poespas, hij zocht geen aandacht, maar wilde gewoon lekker voetballen en zijn voeten laten spreken. Hij stond altijd met beide voetjes op de grond en heeft een geweldige familie die hem daarbij helpt. Tijdens zijn tijd in de jeugd bij PSV gingen de gesprekken eigenlijk ook altijd over voetbal. Op school deed hij het goed, hij kwam nooit te laat, hij was maar gefocust op één ding: profvoetballer worden.”

Die focus en opvoeding zorgen er nu ook voor dat Gakpo niet bij de pakken neer gaat zitten, nu hij even niet in het plaatje voorkomt bij Oranje. Scheepers denkt dat Gakpo heel veel gaat hebben aan de ervaringen die hij de afgelopen weken en de komende tijd nog op gaat doen.

“Of hij nu wel of niet speelt: hij staat dagelijks met de top van Nederland op het veld. De sfeer rondom zo’n EK, het hoge niveau, alles neemt hij mee. Hij werkt nu alleen maar harder om de komende tijd dichter bij de basiself te komen en om er bij een volgend eindtoernooi helemaal te staan. Dit is sowieso al heel positief voor zijn ontwikkeling. Dit is een ervaring die hij nooit vergeet en mee kan nemen achterop zijn bagagedrager”, zegt Scheepers.

"Dan kan hij als fluwelen breekijzer echt nog een bijdrage hebben."

“En ook in dit systeem zou hij een rol kunnen spelen als spits. Al is de concurrentie wel groot. Ik denk dat Gakpo meer kans maakt op een rol dit EK, als Nederland toch nog zou terugstappen naar een 4-3-3 formatie. Hij kan een man passeren, in de combinatie is hij goed en hij kan goals en assists leveren. Dan kan hij als fluwelen breekijzer echt nog een bijdrage hebben. Daar geloof ik heilig in.”

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.