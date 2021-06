Nu al 25 graden in Eindhoven en de temperatuur blijft stijgen

11.48

We kijken ook even vooruit naar het weer van donderdag. Dat ziet er wel iets anders uit, voorspelt Diana Woei van Weerplaza. “De lucht wordt onstabieler en de wind valt weg. Het kan drukkend warm worden. Er kunnen stevige onweersbuien ontstaan. Dit zal met name in het oosten van de provincie zijn. In het westen van Brabant blijft het waarschijnlijk droog.”