Zomerweer: Meer dan 28 graden in Eindhoven

16.25

De temperaturen blijven maar stijgen in de hele provincie. Rond kwart over vier was het in bijna heel Brabant 28 graden of warmer. In Eindhoven werd 28,4 graden gemeten, in Gilze-Rijen 28, in Woensdrecht 28,3 en Volkel blijft het 'koelste' met 27,4 graden.