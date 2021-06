Verdachte meldt zich na melding van schoten bij drukke rotonde Roosendaal

Wachten op privacy instellingen... Foto: Christian Traets, SQ Vision. Foto: Christian Traets, SQ Vision. Foto: Christian Traets, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/4 Verdachte meldt zich na schietpartij bij drukke rotonde in Roosendaal

De politie doet woensdagmiddag onderzoek aan de Dunantstraat in Roosendaal na een melding van een schietincident. Even voor vier uur werd gemeld dat één van de verdachten zichzelf heeft gemeld op het politiebureau. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Sandra Kagie Geschreven door

De plek waar zou zijn geschoten, is de kruising van de Dunantstraat, de Van Beethovenlaan en de Boulevard. Er is daar een rotonde. Een druk punt met veel winkels in de omgeving, zoals bijvoorbeeld een Jumbo-supermarkt.

Volgens de politie gaat het mogelijk om een ruzie tussen twee automobilisten.

